​В Сургуте пройдет акция «Позвони поэту»

В библиотеках Сургута пройдет поэтическая акция под необычным названием «Позвони поэту».

27 марта с 11:00 до 18:00 можно позвонить по указанному номеру и попросить библиотекаря прочитать стихотворение. Один сеанс рассчитан на 10 минут. Каждая библиотека будет представлять стихотворения определенного автора. В течение дня принять участие в акции можно будет несколько раз. Читатели сами могут выбрать поэта, чьи произведения захотят услышать.

Звонить в городские библиотеки можно по телефонам:

тел. 28-35-01 – стихотворения Александра Пушкина ,

, тел. 37-57-48 – стихотворения Григория Остера ,

, тел. 34-44-76 – стихотворения Марины Цветаевой ,

, тел. 35-05-90 – стихотворения Юлии Друниной ,

, тел. 45-78-10 – стихотворения Юнны Мориц ,

, тел. 22-97-90 – стихотворения Ольги Берггольц ,

, тел. 36-01-37 – стихотворения Анны Ахматовой ,

, тел. 37-52-53 – стихотворения Александра Твардовского ,

, тел. 35-40-45 – стихотворения Осипа Мандельштама.

Акция проводится в рамках проекта «Большое чтение на 60-й параллели. Поэтическая миниатюра». Стихотворения, которые будут в этот день звучать в исполнении библиотекарей, принадлежат перу авторов, чьи произведения вошли в книгу проекта – сборник поэтических миниатюр «Тонкая книга».

Справка:

Проект «Большое чтение на 60-й параллели» реализуется в Сургуте Централизованной библиотечной системой с 2009 года. Каждый этап проекта имеет свое название и тему, под каждый разрабатывается концепция. Общей составляющей всех этапов является издание книги. В разные годы это были: двухтомник Джека Лондона, изданный на двух языках, «Домострой», «Герой нашего времени», «Сказки моего леса» и «Сказка моя!».

В 2018 году темой проекта является «Поэтическая миниатюра», в сборник «Тонкая книга» вошли произведения отечественных и зарубежных авторов, относящиеся к разным периодам времени. Издание адресовано всем, кто стремится развить способности восприятия и понимания смыслов стихотворных текстов.