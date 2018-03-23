​Центральная библиотека приглашает на встречу с музыкантом-мультиинструменталистом Ильёй Небословом

24 марта в Центральной городской библиотеке состоится творческая встреча с Ильёй Небословом (Москва) – музыкантом-мультиинструменталистом, актёром, мистификатором и просто удивительным человеком.

Илья – лидер группы «Небослов», создатель музыкальных спектаклей и аудиосказок по книгам Туве Янссон. Он удивительно чутко слышит мир, видимые и невидимые связи между событиями, тончайшие ощущения, оттенки настроений и послевкусия детских грёз, смешные странности снов и тревожные, невысказанные мысли о смерти. Об этом он поёт особыми стихами, в которых звуковая, эмоциональная логика часто важнее смысловой.

О его выступлениях ничего нельзя сказать заранее, потому что, сколь большого доверия артист ждёт от слушателей, столь же открыт и беззащитен он сам – перед залом, перед музыкой, перед собственными песнями. Он каждый раз выходит на сцену, искренне не зная, что будет петь и как себя вести. Его песни живут своей жизнью и приходят к нему сами, когда хотят звучать, сами задают настроение и вектор концерта. Каждый раз он поёт их, словно ловит из воздуха, и сам удивляется и радуется услышанному. Только человек, который не знает, чем завершится его собственная песня, поёт её по-настоящему. Как ребёнок. Как Небослов.

Ждём вас 24 марта (суббота) по адресу: ул. Республики 78/1, Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, конференц-зал (6 этаж).

Начало в 16.00. Вход свободный.