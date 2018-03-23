​Песков рассказал о приоритетах Путина во внешней политике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о приоритетах Владимира Путина в международной политике, пишут «Ведомости».

«На мой взгляд, в понимании Путина, основная цель внешней политики и международных отношений заключается в обеспечении комфортных условий для решения внутренних задач», — приводятся его слова на сайте телеканала RT.

По мнению Пескова, в отношениях между Россией и США сейчас все чаще наблюдаются «элементы холодной войны», цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля связал это с тем, что «не всем странам нравится растущая Россия под руководством президента Путина».