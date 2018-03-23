​Лидеры Великобритании, Германии и Франции договорились об ответе России по делу Скрипаля

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что согласны с выводами британского правительства о том, что ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля несет Россия. Другого правдоподобного объяснения произошедшему они не видят, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение Терезы Мэй.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции согласились с важностью сильного европейского ответа на действия России и договорились оставаться в тесном контакте в ближайшие дни.