​Минобороны опубликовало итоги по названиям для нового оружия

Министерство обороны опубликовало итоги по названиям для нового оружия, пишет «Интерфакс».

По итогам голосования интернет-пользователей крылатая ракета с ядерной энергоустановкой получила название «Буревестник», ядерный подводный беспилотник назван «Посейдон», а боевой лазер – «Пересвет», сообщили в Минобороны РФ.

«Интернет-голосование на сайте Минобороны России за выбор названия для новейшего российского вооружения завершилось в 20:00 по московскому времени 22 марта», – заявили в военном ведомстве.

Самым интересным по мнению пользователей сайта Минобороны стало название крылатой ракеты. «Буревестник» получил почти 750 тыс. голосов, ненамного опередив предложенное главой Чечни Рамзаном Кадыровым название «Пальмира» (более 720 тыс). На третьем месте оказался «Сюрприз» (за такой вариант проголосовали 708 тыс.)