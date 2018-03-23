​Социальная сеть «Одноклассники» поддержала бойкот Слуцкого

Соцсеть «Одноклассники» заявила о поддержке СМИ, объявивших бойкот депутату Госдумы Леониду Слуцкому, пишет Meduza со ссылкой на сообщение, опубликованное на странице «ОК для медиа», посвященной развитию СМИ в этой соцсети.

Группы этих изданий будут «в приоритетном порядке размещены в рекомендациях на витрине групп и получат продвижение в новостной ленте», сообщила соцсеть.

«Пользователи «Одноклассников» могут также выразить свою поддержку в адрес СМИ, подписавшись на их группы и поделившись этой публикацией на своей странице», — заявили в «Одноклассниках».