​Минобороны РФ рассказало о семи DDoS-атаках на свой сайт

Министерство обороны России заявило о совершении семи DDoS-атак на свой сайт с территории Западной Европы, США и Украины, пишет Meduza.

Все атаки были совершены 22 марта. Ведомство считает, что они связаны с голосованием за названия для нового российского оружия (были выбраны названия «Буревестник», «Посейдон» и «Пересвет»).

Самые мощные атаки произошли в последний час голосования. Все они были отражены, заявили в Минобороны.

«В последние минуты голосования пиковое количество обращений к сайту — десятки тысяч в секунду. Еще более 600 тысяч посетителей со всего мира наблюдали за результатами голосования в последний час в режиме реального времени», —сообщение военного ведомства цитирует «Интерфакс».