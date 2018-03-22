В Русскинской организуют отдых в этнической среде для школьников

На следующей неделе у школьников начинаются весенние каникулы. На территории Сургутского района с понедельника начнут работу 22 лагеря с охватом 2 470 детей. Смены будут длиться пять дней, с насыщенными программами, в числе которых: физико-математическая сессия, эколого-биологическая, патриотическая и гражданская направленности, экспериментариум, где у детей есть возможность заниматься в инженерных классах.

На период летнего отдыха, помимо лагерей в муниципалитете, департамент образования района планирует организацию выездных путевок за территорию округа. Таким образом, смогут отдохнуть 1 187 детей в республике Крым, Башкортостане, Краснодарском крае и других регионах. С 1 марта начался прием заявок, на сегодняшний момент их уже более 200.

Впервые в этом году некоммерческое партнерство будет привлечено к созданию отдыха в этнической среде в Сургутском районе. «Попечитель» организует в поселении Русскинская на базе школы-интерната лагерь на 200 обучающихся.

На базе Белоярской школы №1 департамент образования совместно с «Английским клубом» летом планируют организовать лагерь с дневным пребыванием детей с углубленным изучением английского языка, ментальной арифметики и скорочтения. Проект охватывает 30 детей и будет открыт впервые. «Преподавателем был выбран Серж Доминико Поинтэ, выпускник Кэмбриджского университета. Он уже работал здесь на базе «Англиского клуба» и Lingva центра», - отметила Ольга Лазарева, начальник отдела организации и обеспечения отдыха детей.