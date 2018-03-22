​Классика в дуэте с признанными технологиями

Квартал «Литератор» строится в 30 микрорайоне Сургута на улице Ивана Захарова. Это район с отличной инфраструктурой. Поблизости находятся школа, детские сады, развивающие и спортивные центры, торговые центры, кафе, банки и даже библиотека. В пешей доступности парк «Сайма», где можно прогуливаться в выходные всей семьей.

Монолит и кирпич – одно из самых надежных сочетаний. Эти материалы с достоинством выдерживают суровые сибирские зимы, а жарким летом приносят владельцам квартир спасающую прохладу. Это невероятно долговечные дома, срок службы которых – 100 лет.

Декоративные классические элементы фасада — отличительная особенность домов в квартале «Литератор». Именно они придают зданиям выразительность на фоне общей застройки микрорайона.



К примеру, сандрик с треугольным фронтоном, расположенный на самой крыше и выделенный за счет использования облицовочного материала другого цвета, помогает подчеркнуть особый стиль всего дома.

Облик дома формируют детали и в «Литераторе» им уделено большое внимание. Декоративная штукатурка на стенах в классических тонах, вензеля, люстры и карнизы в парадных каждого из двух домов создают безукоризненную атмосферу.

Входные группы в парадные спроектированы без ступеней и пандусов. Такое решение оценят мамочки с колясками, велосипедисты, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья. Попасть домой без каких-либо препятствий — действительно удобно.

Еще один важный бонус - служба консьержей. В «Литераторе» для них предусмотрена отдельная комната. Такой служащий обеспечит сохранность общедомового имущества и безопасность жильцов.

Чтобы жильцы чувствовали себя в безопасности, территория квартала «Литератор» будет находиться под видеонаблюдением. В общей сложности здесь установят 48 камер.



С помощью 40 камер консьерж будет следить за порядком в подъездах, на этажах и лифтах. 8 камер будет установлено с наружной стороны каждого дома, чтобы видеть все, что происходит на прилегающей территории.

Собственное место в теплой охраняемой парковке – уже давно обязательный атрибут жизни в большом городе. Наличие подземного паркинга снимает необходимость размышлять о бытовых вопросах вроде поиска места или безопасности автомобиля. Думайте о более важных вещах, а о машину оставляйте в специально оборудованном месте.

Хотите узнать об объекте больше? Менеджеры квартала «Литератор» проводят индивидуальные консультации и показы с 9:00 до 19:00, а в субботу с 10:00 до 18:00. Записаться на показ можно по телефону +7 (3462) 55-08-40 или на сайте litstatus.ru