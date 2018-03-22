​Путин провел переговоры с президентом Финляндии по поводу отравления Скрипаля

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов России и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинистё, пишут «Ведомости».
Инициатором беседы стала финская сторона. Согласно сообщению на сайте президента Финляндии, лидеры двух стран обсуждали вопросы международной безопасности и стабильности.
Ниинистё глубоко озабочен из-за отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он уверен, что Россию необходимо привлечь к расследованию этого инцидента.
Школьное меню обсудим с замдиректора СГМУП «Комбинат школьного питания» Еленой Маковецкой // ОНЛАЙН 23 марта в 11 00