​ЦИК не видит повода для сомнения в результатах президентских выборов

Согласно проекту постановления Центральной избирательной комиссии (ЦИК), нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты выборов, обнаружено не было, пишет «Интерфакс».

«Анализ полученных ЦИК в период со дня голосования на выборах президента РФ обращений и иных сведений о нарушениях, допущенных при голосовании и подсчете голосов избирателей, показал, что нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей на выборах президента РФ, допущено не было», – написно в проекте постановления.

Также отмечается, что «поступала тревожная информация из отдельных субъектов РФ, касающаяся нарушений избирательного законодательства на ряде участков, результатом которого стало признание вышестоящими избиркомами недействительными итогов голосования на таких участках».