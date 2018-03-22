​С начала года сургутяне совершили 70 краж из магазинов

За 2017 год в УМВД России по Сургуту зарегистрировано порядка 400 краж из магазинов. За два месяца текущего года совершенно более 70 аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба ведомства.

Так на прошлой неделе молодой человек 1992 года рождения в одном из спортивных магазинов города похитил трико и две футболки на сумму более семи тысяч рублей. Мужчина прошел мимо кассы, но был задержан у входа охранником.

За попытку кражи ему грозит срок до двух лет.