​У кого самый влиятельный аккаунт Instagram в России? Рейтинг «Медиалогии»

«Медиалогия» опубликовала февральский рейтинг самых влиятельных аккаунтов Instagram.
На первом месте индексом влиятельности социального медиа (999,98 пунктов) оказалась певица и телеведущая Ольга Бузова, у которой 12,5 млн подписчиков. Отметим, что показатель отражает суммарный охват собственной аудитории сообщества и аудиторию ссылающихся на него источников в соцмедиа.
На втором месте расположилась соведущая Бузовой Ксения Бородина (544,21 пунктов), на третьем звезда «Интернов» актриса Анна Хилькевич (344,11 пунктов).
Школьное меню обсудим с замдиректора СГМУП «Комбинат школьного питания» Еленой Маковецкой // ОНЛАЙН 23 марта в 11 00