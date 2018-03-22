Сургутян, пострадавших от деятельности КПК ООО «Союз», просят обращаться в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сургуту по адресу: ул. Маяковского 17/1, 3 этаж, или по телефону: 76-13-19, 76-17-89.
Полиция ищет сургутян, пострадавших от деятельности КПК ООО «Союз»
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Сегодня в 17:23, просмотров: 109, комментариев: 0
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