Пенсии в России будут проиндексированы с первого апреля

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что он подписал постановление об индексации пенсий с 1 апреля 2018 года. По его словам, она коснется 4 млн человек, пишет «Интерфакс».

«Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля», – сказал Медведев.

Он также подчеркнул, что такая индексация осуществляется ежегодно.

«В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 млрд рублей. Индексация коснется приблизительно 4 млн человек», – отметил премьер.