​Госдума лишила аккредитации СМИ, которые отозвали своих корреспондентов из-за Слуцкого

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что аккредитация журналистов тех СМИ, которые решили отозвать своих корреспондентов из Госдумы в связи с делом депутата Леонида Слуцкого приостановлены, пишет Meduza.

«Что касается решения ряда СМИ, это решение руководства информационных холдингов, изданий, это их компетенция, их право», — сказал журналистам Володин.

Согласно сообщениям телеканала «Дождь», сегодня на входе в Госдуму у охраны появились списки журналистов, которым запрещен вход в здание парламента. Также эту информацию подтвердил «Интерфакс».

Напомним, что 22 марта несколько российских СМИ объявили об отзыве своих корреспондентов из Госдумы. Таким образом, бойкот парламенту среди прочих объявили холдинг РБК, телеканал «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы», газета «Коммерсант», телеканал RTVI и другие.