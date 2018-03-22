​Дворкович: Не думаю, что разница между 13 и 15 процентами НДФЛ такова, что все люди побегут из страны

Вице-премьер Аркадий Дворкович не стал исключать повышение подоходного налога, пишет «ТАСС» со ссылкой на заявление чиновника.

По его мнению, повышение НДФЛ до 15 процентов не приведет к глобальному уходу от налогов. А дополнительные взносы в виде двух процентов могли бы пойти на здравоохранение.

«Ставка НДФЛ в 13 процентов - это не фетиш. Не думаю, что разница между 13 и 15 процентами такова, что люди все побегут из страны», - приводит «Интерфакс» слова Дворковича.

Вице-премьер добавил, что правительство выступает против введения прогрессивной шкалы НДФЛ.