​Utair подвел итоги специальной акции ко дню выборов

Авиакомпания Utair предоставила данные по специальной акции, организованной ко дню выборов. Таким образом, 17 и 18 марта 2 467 путешественников совершили перелет за 499 рублей.

10 самых востребованных маршрутов акции и доли от общего количества проданных билетов:

Москва – Краснодар 12%

Москва – Уфа 9%

Москва – Сочи 7%

Москва – Ростов-на-Дону 6%

Москва – Самара 5%

Москва – Белгород 4%

Москва – Тюмень 4%

Москва – Ставрополь 4%

Москва – Архангельск 4%

Тюмень – Сургут 3%

«К перелету были доступны все 120 российских маршрутов Utair. В авиакомпании считают акцию успешной — почти 2 500 пассажиров смогли поучаствовать в выборах и увидеться с близкими людьми», — добавил президент авиакомпании «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.