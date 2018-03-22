​Utair подвел итоги специальной акции ко дню выборов

Авиакомпания Utair предоставила данные по специальной акции, организованной ко дню выборов. Таким образом, 17 и 18 марта 2 467 путешественников совершили перелет за 499 рублей.
10 самых востребованных маршрутов акции и доли от общего количества проданных билетов:
- Москва – Краснодар 12%
- Москва – Уфа 9%
- Москва – Сочи 7%
- Москва – Ростов-на-Дону 6%
- Москва – Самара 5%
- Москва – Белгород 4%
- Москва – Тюмень 4%
- Москва – Ставрополь 4%
- Москва – Архангельск 4%
- Тюмень – Сургут 3%
«К перелету были доступны все 120 российских маршрутов Utair. В авиакомпании считают акцию успешной — почти 2 500 пассажиров смогли поучаствовать в выборах и увидеться с близкими людьми», — добавил президент авиакомпании «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.
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