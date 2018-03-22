​Финал Школьного чемпионата Югры по интеллектуальным играм пройдет в Нижневартовске

Нижневартовск впервые примет финал Школьного чемпионата Югры по интеллектуальным играм, который пройдет 24-25 марта.

На этом крупном двухдневном мероприятии молодые интеллектуалы будут соревноваться в четырех популярных дисциплинах: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Эрудит-квартет» и «Мультиигры».

Как сообщает главный организатор Чемпионата, председатель РОО «Югорский интеллектуальный клуб» Сергей Шамрай, лучшая команда по итогам игр с большой вероятностью получит приглашение на Школьный Чемпионат России по «Что? Где? Когда?», а также сможет представить свою школу и город на Кубке Губернатора Югры, который пройдет в мае 2018 года в Сургуте.

Напомним, что в этом сезоне Кубок Губернатора Югры по интеллектуальным играм, поддержанный Правительством региона, объединил все крупные интеллектуальные соревнования, такие как Кубок Главы Сургута, Школьный чемпионат, Студенческий чемпионат и другие.

Школьный чемпионат Югры по интеллектуальным играм – традиционно самое массовое мероприятие подобного рода в нашем регионе. В его отборочном этапе, который проходил с октября 2017 года по февраль 2018 года приняли участие почти 180 школьных команд из 20 городов и поселений Югры, то есть более 1000 человек – это на 20 команд больше, чем на предыдущем Школьном чемпионате.

Место проведения финала V Школьного Чемпионата Югры по интеллектуальным играм: Нижневартовский Государственный университет, ул. Ленина, 56.

Дата и время открытия Чемпионата: 24 марта в 13.00.