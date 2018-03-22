​Forbes назвал самые надежные российские банки

Российский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых надежных российских банков, пишут «Ведомости».

Первое место занял Росбанк (рейтинг Fitch — ВВВ-, активы — 957,7 млрд рублей). В прошлом году первую позицию занимал Сбербанк, который сейчас спустился на четвертое место.

Закрыли тройку лидеров «Юникредит банк» (ВВ+, 1218,6 млрд руб.) и Райффайзенбанк (ВВВ-, 879,5 млрд рублей).

Всего в категорию надежных банков было включено 13 наименований. Помимо указанных в них входят Ситибанк, «Нордеа банк», ВТБ, «Бэнк оф Чайна», «Интеза», Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и «Российский капитал».

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались рейтинги и финансовые показатели банков.