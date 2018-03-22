​Спортсмены из Югры примут участие во Всероссийских соревнованиях по радиопеленгации

Югорские спортсмены примут участие в Первенстве России и Всероссийских спортивных соревнованиях по спортивной радиопеленгации, которые пройдут с 30 марта по 5 апреля в Краснодарском крае, пишет пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр».
Соревнования пройдут в четырех категориях:
- МЖ 19 – юниоры и юниорки 17-19 лет,
- МЖ 16 – юниоры и юниорки 15-16 лет,
- МЖ 14 – юноши и девушки 13-14 лет,
- МЖ 12 – мальчики и девочки 11-12 лет.
Команду по радиоспорту из Югры представят 14 человек. Также их будут сопровождать тренера-преподаватели высшей категории: мастер спорта России Арсланова Г.Н., Кандидат в мастера спорта Никоненко Ю.М.
Всего участие в соревнованиях примут порядка двухсот спортсменов в составе 28 команд из различных субъектов России.
Школьное меню обсудим с замдиректора СГМУП «Комбинат школьного питания» Еленой Маковецкой // ОНЛАЙН 23 марта в 11 00