​Спортсмены из Югры примут участие во Всероссийских соревнованиях по радиопеленгации

Югорские спортсмены примут участие в Первенстве России и Всероссийских спортивных соревнованиях по спортивной радиопеленгации, которые пройдут с 30 марта по 5 апреля в Краснодарском крае, пишет пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр».

Соревнования пройдут в четырех категориях:

МЖ 19 – юниоры и юниорки 17-19 лет,

МЖ 16 – юниоры и юниорки 15-16 лет,

МЖ 14 – юноши и девушки 13-14 лет,

МЖ 12 – мальчики и девочки 11-12 лет.

Команду по радиоспорту из Югры представят 14 человек. Также их будут сопровождать тренера-преподаватели высшей категории: мастер спорта России Арсланова Г.Н., Кандидат в мастера спорта Никоненко Ю.М.

Всего участие в соревнованиях примут порядка двухсот спортсменов в составе 28 команд из различных субъектов России.