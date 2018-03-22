​Стартовала регистрация на Всероссийский молодежный форум «Таврида»

В автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 15 марта стартовал прием заявок на участие в Всероссийском образовательном молодежном форуме «Таврида», пишет пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр».
Форум пройдет с 16 июля по 31 августа в Республике Крым. Подробней ознакомится с информацией можно на сайте форумтаврида.рф
Всего запланировано 6 смен:
- Молодые вокалисты, музыканты и хореографы народники, мастера народного художественного промысла 16.07.-22.07.2018 г;
- Молодые урбанисты, уличные художники, скульпторы, дизайнеры, фотохудожники 24.07.-30.07.2018 г;
- Молодые актеры кино, режиссеры, продюсеры, сценаристы кино и анимации, художники-мультипликаторы, аниматоры, клипмейкеры 01.08.-07.08.2018 г;
- Молодые актеры и режиссеры театра, драматурги, прозаики, поэты, критики и барды 09.08.-15.08.2018г;
- Молодые вокалисты и музыканты, sound-продюсеры, диджеи 17.08.-23.08.2018 г.;
- Творческая команда страны – добровольчество в сфере культуры» 25.08.-31.08.2018 г.
Школьное меню обсудим с замдиректора СГМУП «Комбинат школьного питания» Еленой Маковецкой // ОНЛАЙН 23 марта в 11 00