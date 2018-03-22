​Половину паспортов болельщика (FAN ID) ЧМ-2018 заказали иностранцы

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации рассказало, что на данный момент количество заказанных паспортов болельщика (FAN ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года превысило 350 тысяч.

При этом отмечается, что половина из них заказана иностранными гражданами.

В десятку стран, из которых поступило больше всего заявок на оформление FAN ID, входит Россия, США, Китай, Мексика, Колумбия, Аргентина, Перу, Германия, Бразилия, Египет.

Больше всего паспорта пользуются популярностью у болельщиков в возрасте 25-34 лет (37 процентов), меньше всего — в возрасте до 17 лет (9 процентов). 25 процентов заказавших паспорта болельщиков — женщины.

Среди способов доставки FAN ID за рубеж наибольшей популярностью пользуется почтовая доставка. Ее выбирают 80 процентов болельщиков.