​Департамент труда и занятости населения Югры проведет онлайн по зарплатам

28 марта 2018 года режиме видео-конференц-связи по месту нахождения центра занятости населения состоится прием граждан на тему «Обязанность работодателя по обеспечению заработной платы работника не ниже МРОТ», а 29 марта — по вопросам организации профобучения по направлению органов службы занятости.
Дополнительную информацию можно получить по контактному телефону (3467) 33-16-17 и непосредственно в центрах занятости.
Школьное меню обсудим с замдиректора СГМУП «Комбинат школьного питания» Еленой Маковецкой // ОНЛАЙН 23 марта в 11 00