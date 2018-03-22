​Департамент труда и занятости населения Югры проведет онлайн по зарплатам

28 марта 2018 года режиме видео-конференц-связи по месту нахождения центра занятости населения состоится прием граждан на тему «Обязанность работодателя по обеспечению заработной платы работника не ниже МРОТ», а 29 марта — по вопросам организации профобучения по направлению органов службы занятости.

Дополнительную информацию можно получить по контактному телефону (3467) 33-16-17 и непосредственно в центрах занятости.