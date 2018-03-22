​В правительстве обсуждается повышение подоходного налога

На одном из первых после выборов совещаний у премьера Дмитрия Медведева обсуждалось изменение налогов для реализации обещаний Владимира Путина, данных в послании Федеральному собранию. Об этом «Ведомостям» на условиях анонимности рассказали два федеральных чиновника.

В частности, обсуждалось повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15 процентов. При этом будет введен минимальный размер дохода, который не облагается налогом.

Также обсуждалось снижение страховых взносов с работодателя до 22% (сейчас — 30%) с одновременным повышением НДС до 22% (сейчас — 18%).

При этом отмечается, что соответствующие предложения уже были озвучены ранее. Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что в правительстве обсуждаются разные меры, но решение будет принято позже.