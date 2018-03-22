​Росбанк назвал сумму, необходимую для реализации реформ Путина

Согласно обзору «Россия после выборов», подготовленному экономистами Росбанка Евгением Кошелевым и Анной Заигриной, на реализацию реформ, предложенных переизбранным президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребуется 20,5 трлн руб. в период 2018-2024 гг., пишет «РБК».

Из этой суммы 8,4 трлн руб. придется на развитие социальной и транспортной инфраструктуры, 5,2 трлн — на здравоохранение, 3,6 трлн — на образования и 3,4 трлн — на улучшение демографической ситуации.

Профинансировать реформы можно будет при условии расходов консолидированного бюджета на уровне 34% от ВВП, пишет издание.