В КЦ «Порт» состоится выставка молодой сургутской художницы «Алхимия»

КЦ «Порт» приглашает жителей и гостей города на персональную выставку молодой сургутской художницы «Алхимия». Она работает под творческим псевдонимом Ежевика.

На выставке будут будут представлены различные работы на традиционных холстах и полиптихи сложной формы.

«В душе каждого человека есть внутренняя лаборатория, в каждом живет алхимик, превращающий Ртуть в Золото, то есть делающий свою душу совершенной, и имеющий Философский Камень, то есть инструмент для получения золота совершенства. Из свинца своих недостатков каждый человек может создать золото своих достоинств», – пишут организаторы, презентуя выставку.

Открытие состоится 6 апреля в 19:00. Гостей ждёт презентация проекта, авторская экскурсия и музыкальное сопровождение.