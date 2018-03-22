​Сегодня станут известны победители викторины «Югре-900!»

На портале «Открытый регион - Югра» опубликуют имена тех, кто правильно ответил на 10 вопросов викторины. Все знатоки родного карая пройдут в следующий этап и будут участвовать в розыгрыше призов.

Церемония состоится 24 марта.

Отметим, что она будет разделена на пять блоков, за каждым из которых можно будет наблюдать онлайн.

Расписание трансляций также опубликуют сегодня на портале «Открытый регион - Югра».