Будет и метание тынзяна на хорей, и дискотека. Программа Слета рыбаков и охотников

09:00 - 10:00 Регистрация участников гонок на оленьих упряжках
10:00 - 14:00 Гонки на оленьих упряжках, бег в национальной одежде
10:00 - 16:00 Национальная кухня от жителей стойбищ (площадь Озёрная):
12:00 - 14:00 Соревнования по национальным видам спорта
12:00 - 14:00 Турнир по национальной борьбе
11:00 - Торжественное открытие праздника Площадь Озёрная (сцена)
- Концертная программа национальных коллективов Сургутского района, награждение победителей соревнований гонки на оленьих упряжках
12:00 - 15:00 - Мастер-класс «Орудия просты – изделия совершенны» (изготовление национальных сувениров из сукна, меха, ситца, природного материала), (Здание ЦНК):
10:00 - 19:00 Выставочные экспозиции в музее Природы и Человека им. Ядрошникова :
до 17:00 - Традиционная выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства самобытных мастеров (площадь Озерная)
- Работа выставочного чума «Живые истоки»
10:00 - 16:00 Работа комплекса информационно-библиотечного обслуживания (Русскинской центр досуга и творчества)
19:00 - 24:00 Дискотека.