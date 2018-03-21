Будет и метание тынзяна на хорей, и дискотека. Программа Слета рыбаков и охотников

Села муха на варенье... Это чьё стихотворенье? //ТЕСТ

Сегодня, 21 марта, отмечается День поэзии. Русские мастера рифмы и слова известны во всём мире. А каковы ваши познания в отечественной поэзии? Перед вами весенние четверостишия русских поэтов. Попробуйте вспомнить, чьему перу они принадлежат.