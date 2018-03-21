Команда сургутской травмбольницы участвует в Спартакиаде работников здравоохранения Югры

В Ханты-Мансийске завершились соревнования по лыжным гонкамв зачет первой окружной профсоюзной Спартакиады работников здравоохранения региона.

Всего участие в испытаниях приняло более 30 специалистов из Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Югорска и Мегиона. Победителей определяли в трех возрастных группах. В общекомандном зачете первое место заняла команда из Нефтеюганска, вторыми стали лыжники из Ханты-Мансийска, третье место у Травматологической больницы Сургута. В личных первенствах участники из Травмбольницы заняли четыре призовых места в различных возрастных категориях на дистанции 2 км.:

II место - Владимир Голиков;

III место - Елена Семенова;

III место - Ирина Дмитриева;

III место - Александр Цап.