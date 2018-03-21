СМИ: Сергей Лавров может уйти с поста главы МИДа

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров покинет пост и не войдет в состав нового правительства, сообщает RTVI, со ссылкой на свои источники.

Лавров уже несколько лет хотел оставить должность, которую занимает с 2004 года, но по настоятельной просьбе президента Владимира Путина он дорабатывает в нынешнем составе кабинета министров.

В интервью RTVI официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что не знает, останется ли Лавров на своем посту.

Уйдя с поста министра Лавров, скорее всего, займет почетную должность, например, в Совете безопасности России, говорит источник RTVI.