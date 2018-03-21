В Конгресс США внесли законопроект о противодействии российской пропаганде

Члены комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей США демократ Сет Мултон и республиканка Элиз Стефаник внесли на рассмотрение парламента законопроект «О противодействии иностранной пропаганде», сообщает «Коммерсант». Как отмечается на сайте Мултона, необходимость документа обосновывается «атакой России на американскую демократию в 2016 году», а также вмешательством «в германские и французские выборы 2017 года».

В законопроекте предлагается требовать от СМИ большей прозрачности — в особенности, в части отчетов о контактах с иностранными правительствами. Такие публичные доклады, как считают авторы инициативы, пресекут попытки России и Китая ослабить влияние общественного мнения на события. «Это вопрос нашей национальной безопасности. Мы не можем слепо воспринимать такие СМИ как RT, которые занимаются пропагандой и подрывом нашей демократии», — говорится в заявлении Сета Мултона.

В ноябре в России был принят закон о СМИ—иностранных агентах — такими были признаны все средства массовой информации, имеющие иностранное финансирование. Решение об этом будет принимать Минюст. Поправки в закон о досудебной блокировке сайтов нежелательных организаций были внесены после того, как власти США потребовали от американского филиала телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.