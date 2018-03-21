​Греф пообещал Путину «очень серьезные дивиденды»

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что по итогам 2017 г. Сбербанк выплатит акционерам, в том числе государству, значительные дивиденды, пишут «Ведомости».

«Пока ещё окончательно не определена сумма, но это будут очень серьёзные дивиденды», – сказал Греф. Он также напомнил о договоренности с Минфином о поэтапном увеличении дивидендов.

«Таким образом, мы будем обеспечивать очень серьёзные налоговые платежи, второе, мы будем обеспечивать очень серьёзные поступления в бюджет и дивидендные платежи нашим миноритарным акционерам и в то же самое время мы естественным путём нарастим наш капитал, чтобы обеспечить устойчивость учреждения», – заключил Греф.