Россия обвинила британцев в отравлении Скрипаля

Британские власти либо неспособны обеспечить защиту от теракта на своей территории, либо они сами срежиссировали нападение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, сообщает Lenta.ru. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, передает РИА Новости.

«Все более очевидно, что нападение на Скрипалей — это, скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная и противоправная авантюра», — сказал дипломат на брифинге.

По его словам, ясно лишь одно: Россия к произошедшему абсолютно непричастна. «Хотя бы по одной простой причине — для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам не выгодна», — пояснил он.

Отношения Москвы и Лондона резко обострились после того, как в британском Солсбери были отравлены бывший шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме.

По данным британской стороны, на месте преступления были обнаружены следы вещества под названием «Новичок», якобы разрабатывавшегося СССР в военных целях. Россия обвинения отрицает.