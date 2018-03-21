​МИД РФ допустил срежисированность нападения на Юлию Скрипаль британскими властями

Директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков допустил два возможных варианта: Британские власти либо не способны обеспечить безопасность граждан, либо сами прямо или косвенно срежиссировали нападение на гражданку РФ Юлию Скрипаль, пишет «Интерфакс».

По его словам, «третьего просто не дано». Он также подчеркнул, что Лондон без объяснения причин отказал Москве в доступе к материалам Скотланд-Ярда по "делу Скрипаля", на основании которых российская сторона хотела подключиться к совместному расследованию этого преступления.