​Центр «Открытый регион» приступил к обработке анкет викторины «Югре-900»

«Центр «Открытый регион» приступил к обработке регистрационных книг учета анкет участников Викторины «Югре - 900!»

24 марта в Ханты-Мансийске соберутся представители всех муниципальных оргкомитетов, а это более 200 общественников, представителей 35 организаций, советов. Из их числа сформируются комиссии, которые будут наблюдать за процедурой определения счастливых обладателей ценных подарков.

Талоны с номерами победителей, которые соответствуют номерам, занесенным в именную визитку участников, поместят в большую емкость, из которой ребенок будет доставать счастливые билеты.