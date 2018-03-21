​Зюганов намерен подать в суд на зампреда и секретаря ЦИК

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о намерении партии подать в суд на заместителя председателя Центризбиркома Николая Булаева и секретаря ЦИК Майю Гришину, пишет «Интерфакс».

«Особые замечания по работе Центральный избирательной комиссии РФ. Господа Булаев и Гришина участвовала в официальных провокациях, запрете наших газет и фальсификации выборного процесса", – сказал Зюганов в среду журналистам.

«Видимо, мы представим эти материалы в суд, и они ответят в уголовном порядке», – добавил лидер КПРФ.

Булаев в ответ на эти слова заявил, что готов встретиться в суде с Зюгановым. «Я буду рад с ним встретиться в суде. Если он не боится за репутацию тех, кого он защищает, я лично буду рад с ним встретиться в суде», – сказал Булаев.