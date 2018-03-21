В ​КЦ «Порт» состоится встреча с арт-критиком Владимиром Назанским

КЦ «Порт» в рамках культурно-просветительского проекта «Волшебная гора» проводит творческую встречу с поэтом, искусствоведом, арт-критиком Владимиром Назанским.

На встрече Владимир Олегович расскажет много интересного о сфере культуры, о том, как живет самый крупный негосударственный проект в области российского искусства и том, как понимать работы современных художников.

Начало мероприятия 6 аперля в 20:00. Вход свободный. 12+

Справка:

Владимир Олегович Назанский - член Союза художников России, куратор музея современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург), один из наиболее известных сибирских искусствоведов, принимающих участие в современном художественном процессе. Организатор таких крупных проектов как Новосибирская бьеннале графики, фестиваль «Арт-Новосибирск», реализуемых с 1999 года. В 2005 году Назанский был российским куратором на XXVI Люблянской бьеннале графического искусства, с 2007 по 2010 г. был директором Государственной художественной галереи (Ханты-Мансийск). Всего за 30 лет деятельности организовал более 300 выставок.