​Sports.ru обновил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в российском чемпионате

Издание Sports.ru подготовило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в российской премьер-лиге.

Самым высокооплачиваемым футболистом стал аргентинец Леандро Паредес. Он сейчас играет за «Зенит». Его годовой доход составил 5 млн евро. При этом ранее он несколько лет играл в итальянских клубах и его доход был в восемь раз меньше. Следом идут хорватец Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5 млн евро и серб Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1 млн евро в год.

На четвертом и пятом местах с одинаковым доходом в 3,8 млн евро – португалец Мануэл Фернандеш («Локомотив») и нидерландец Куинси Промес («Спартак»).

Среди российских игроков самым высокооплачиваемым футболистом стал Артем Дзюба, он играет за «Арсенал», и его годовая зарплата составляет 3,6 млн евро. В общем рейтинге он на шестом месте.