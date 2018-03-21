В России растут долги по зарплате, но в регионах «тюменской матрешки» ситуация обратная

В России выросла суммарная задолженность по заработной плате. Однако в регионах «тюменской матрешки» наблюдается обратная ситуация, пишет «РБК».

По данным Росстата сумма задолженности по стране на 1 марта 2018 года равна 2 млрд 795 млн рублей. Относительно февраля текущего года она выросла на 4,5 процента. Зарплату не получили 47,9 тыс. граждан России.

При этом в УрФО общая сумма задолженности по зарплате составляет 5,2 млн рублей. За прошедший месяц показатель снизился на 17,3 млн рублей.

В Югре соответствующий показатель равен 0,1 млн рублей.