​28 визовых центров Польши в России приостановили свою работу

Все 28 визовых центров Польши в России приостанавливают свою работу. Такое решение было связано с продлением контракта посольства Польши с визовым провайдером VFS Global, пишет «Интерфакс».

«Уважаемые заявители, информируем вас о том, что с 27 марта 2018 года все визовые центры Польши временно приостанавливают свою деятельность. 20 марта 2018 - последний день приема документов в региональных визовых центрах, 22 марта 2018 - последний день приема документов в Москве, с 21 марта 2018 года региональные визовые центры будут работать только на выдачу готовых паспортов, с 23 марта 2018 года визовый центр в Москве будет работать только на выдачу готовых паспортов», – говорится в сообщении на сайте VFS Global.

Таким образом, с 23 марта подача визовых заявлений возможна только через консульский отдел посольства Республики Польша в Москве и только при условии предварительной регистрации, уточняется в сообщении.