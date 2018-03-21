​КПРФ признала победу Путина, однако, усомнилась в итогах выборов в трех регионах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия официально не признает результаты в трех регионах страны, сообщает агентство ТАСС.

«Выборы в Кемерове и Мордовии, где из года в год повторяется одна и та же ложь и мерзости, мы официально не признаем, как и в Кабардино-Балкарии, которая пошла по пути этих двух субъектов», — заявил Зюганов.

Однако Зюганов подчеркнул, что результаты параллельного подсчета «при всей грязи и несправедливости» показали победу Владимира Путина «во всех без исключения субъектах».