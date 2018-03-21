​На Югорском лыжном марафоне зарегистрировались почти 1200 человек

Почти 1 200 человек подали заявки на участие в Югорском лыжном марафоне, пишет Ugra-tv.

Большинство спортсменов выбрали для себя максимальную дистанцию – 50 километров. Также можно зарегистрироваться на дистанции в 25 и 5 километров.

Регистрация будет открыта вплоть до самого старта – 8 апреля. Однако, для тех, кто будет регистрироваться предварительно будут действовать льготные цены на оплату стартового взноса. Таким образом, сейчас за дистанцию в 5 км можно заплатить 400 рублей, а в день старта участие обойдётся в 1000.