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​На Югорском лыжном марафоне зарегистрировались почти 1200 человек

Почти 1 200 человек подали заявки на участие в Югорском лыжном марафоне, пишет Ugra-tv.

Большинство спортсменов выбрали для себя максимальную дистанцию – 50 километров. Также можно зарегистрироваться на дистанции в 25 и 5 километров.

Регистрация будет открыта вплоть до самого старта – 8 апреля. Однако, для тех, кто будет регистрироваться предварительно будут действовать льготные цены на оплату стартового взноса. Таким образом, сейчас за дистанцию в 5 км можно заплатить 400 рублей, а в день старта участие обойдётся в 1000.


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Сегодня в 14:11, просмотров: 81, комментариев: 0


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