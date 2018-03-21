​ВЦИОМ: Лишь 13 процентов россиян жалуются на плохое состояние здоровья

Социологи ВЦИОМ отметили, что за последнее десятилетие самостоятельная оценка состояния здоровья среди россиян заметно улучшилась, пишет «Интерфакс».

Согласно исследованиям, более трети россиян (38 процентов) сегодня оценивают свое состояние здоровья как "хорошее", половина (48 процентов) - как удовлетворительное. Негативные оценки своего самочувствия дают 13 процентов.

При этом число россиян, занимающихся спортом, также растет: показатель вырос с 61 процента в 2015 году до 79 процентов в текущем.

В 2018 году максимума за все периоды измерений (60 процентов) достигла доля граждан, следящих за своим питанием: 7 процентов соблюдают диету, рекомендованную врачом, 12 процентов - выбранную самостоятельно, 41 процент - в целом стараются есть здоровую пищу.