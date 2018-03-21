​Сбербанк профинансирует бюджет Нягани на 280 млн рублей

Сбербанк победил в аукционе на право кредитования муниципального образования г. Нягань. Банк откроет городу возобновляемую кредитную линию с лимитом 280 млн рублей сроком до 3 лет. Средства будут направлены на покрытие дефицита городского бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств.

«Кредитование бюджетов всех уровней является важным направлением деятельности Сбербанка. Мы поддерживаем муниципальные образования Югры в вопросе формирования сбалансированного бюджета. В ближайшее время с администрацией г. Нягань будет заключен соответствующий контракт», – прокомментировал управляющий Ханты-Мансийским отделением Сбербанка Александр Солоп.