​Сургутские пожарные провели экскурсию для школьников

К огнеборцам 118 пожарно-спасательной части пришли в гости ученики средней общеобразовательной школы № 18 им. В.Я. Алексеева.

В самом начале экскурсии сотрудники МЧС рассказали детям о своей опасной работе и ознакомили с историей образования части, показали помещения части и их назначение, пишет сургутский пожарно-спасательный гарнизон.

Детей ознакомили с пожарной техникой, позволили заглянуть внутрь машины и даже порулить. Ученикам объяснили, для чего нужны те или иные предметы из пожарно-технического арсенала, и как ими пользоваться. Все желающие могли примерить шлем-каску пожарного. Некоторые детишки делали фотографии на память.

Огнеборцы провели профилактическую беседу о правилах безопасного поведения в форме диалога, где дети могли задать любые интересующие вопросы. В качестве закрепления полученной информации, огнеборцы приготовили загадки, на которые ученики без труда смогли ответить.