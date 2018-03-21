​США рассказали, что не имеют защиты от российского гиперзвукового оружия

Генерал ВВС США Джон Хайтен заявил, что США нечего противопоставить гиперзвуковому оружию, которое успешно разрабатывают Россия и Китай, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Buisness Insider.

По его словам, обе страны сейчас испытывают возможности использования такого оружия. «У нас нет такой защиты, которая могла бы исключить вероятность его применения против нас», – заявил Хайтен.

Он также отметил, единственное, что может противопоставить Пентагон - это угроза применения ядерного оружия. «Наша защита - это наша способность сдерживать противника», – заявил Хайтен.