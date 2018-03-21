​На месторождениях ХМАО электроподстанции «общаются» онлайн

В Югре электрические подстанции теперь работают под контролем SIM-карт «МегаФона». На 30 месторождениях округа энергооборудование перевели на онлайн-мониторинг по сети оператора. Технология помогает обеспечить бесперебойное энергоснабжение для нефтяников компании «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Электроподстанции Ватинского, Южно-Аганского, Северо-Покурского, Мегионского, Ачимовского и других месторождений оснащены радиомодемами с sim-картами. С помощью мобильного интернета информация о работоспособности оборудования со всех объектов мгновенно поступает к энергетикам для оперативного реагирования в случае сбоев или аварий.

«Мы работаем на территории в тысячи гектаров в Нижневартовском, Сургутском и Нефтеюганском районах. Из-за больших расстояний без удаленного мониторинга на производстве не обойтись. Благодаря мобильной технологии мы можем сразу же заметить и устранить в минимальный срок любую внештатную ситуацию в энергоблоке», – отметил Иван Михайлов, начальник отдела автоматизации ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

В Югре M2M-разработки, с помощью которых устройства передают данные через мобильную сеть, особенно востребованы у нефтегазовых компаний. Гибкая система оповещений настроена так, что оператору приходит подробная информация о ситуации, которая возникла на оборудовании – сбой в электропитании, рост трафика, смена устройства и другое. Это позволяет оценить срочность запроса, и соответственно реагировать.

«M2M-Мониторинг» сокращает временные и трудовые затраты. За год спрос на такие телеком-решения в ХМАО вырос в 1,5 раза, а количество sim-карт, используемых в оборудовании, увеличилось на 25%. Теперь наши мобильные технологии на страже энергобезопасности нефтяников», – рассказал Али Хасматулин, руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Югре и на Ямале.

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» доверило «МегаФону» не только удаленный мониторинг оборудования, но и общение сотрудников. В сеть оператора с сохранением номеров (MNP) перешли более 300 работников предприятия.