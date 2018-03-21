В Сургутском районе 248 детей находятся в замещающих семьях

248 детей и подростков, проживающих в муниципалитете, находятся в замещающих семьях. Из них 180 в опекунских, 68 в приемных, еще 231 ребенок – в семьях усыновителей. Так, в 2017 году в управление опеки и попечительства администрации Сургутского района поступило 207 сообщений о нарушении прав детей их родители. По результатам проверок 92 семьи были поставлены на учет. Им оказывается всесторонняя поддержка по преодолению трудной жизненной ситуации. С папами и мамами работают психологи, им помогают найти работу, а в отдельных случаях – избавиться от алкогольной зависимости. Благодаря этим и другим мерам, в 2016 – 2017 гг. были сняты с учета 54 семьи. В то же время, 6 родителей были лишены или ограничены в родительских правах. Их неготовность, или нежелание менять себя к лучшему, привели к тому, что 8 детей были переданы в замещающие семьи.

Чтобы стать замещающей семьей, необходимо пройти обучение и получить свидетельство. В 2017 году банк замещающих семей пополнили 25 граждан Сургутского района. К счастью, в нашем округе существует тенденция: родителей готовых принять в семью ребенка больше, чем детей оставшихся без попечения.