​Трамп проигнорировал советы помощников при телефонном разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп проигнорировал советы помощников по нацбезопасности, которые советовали ему не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах, пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету Washington Post.

Издание пишет со ссылкой на знакомых с ситуацией американских высокопоставленных чиновников, что перед телефонным разговором советники по нацбезопасности представили Трампу несколько написанных от руки материалов с пометками, где были обозначены основные темы.

По словам источников, в материалах было написано большими буквами «не поздравлять». Помимо этого, Трамп не прислушался к словам помощников, которые призвали его в ходе телефонного разговора обсудить отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.